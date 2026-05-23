Подмосковный аэропорт временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Тем временем московский аэропорт Шереметьево возобновил работу после введения вынужденных ограничений.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 348 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Россией, в том числе над Московским регионом.

Поздно вечером накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили восемь украинских дронов на подлете к столице.

Ранее план «Ковер» объявили в Перми.