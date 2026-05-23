МЧС привлекло горноспасательные подразделения для разбора завалов колледжа в ЛНР

МЧС увеличило группировку для разбора завалов обрушившегося в результате украинского удара общежития Старобельского колледжа педуниверситета в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».

К аварийно-спасательным работам привлекли силы горноспасательных подразделений МЧС России, добавили в ведомстве. Там отметили, что спасатели на протяжении ночи работали в условиях постоянной угрозы повторных атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили, что психологи МЧС РФ оказывают необходимую психологическую помощь и всестороннюю поддержку пострадавшим и их близким.

По состоянию на 09:19 мск пострадали 48 человек, из них 10 погибли. Разбор завалов продолжается.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя напомнил о трусости Киева, говоря об атаке ВСУ на колледж в Старобельске.