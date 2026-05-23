Врач предупредил о вреде любимой миллионами россиян привычки чаепития

Чай с сушками, баранками и сухарями — любимая миллионами россиян привычка из детства. Но у нее есть неожиданные побочные эффекты, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Чай — во многом полезный напиток. И пить чай с сушками и баранками можно. Более того, многие их как раз размачивают в чае, чтобы смягчить. Какого-то особого вреда нет, но некоторые проблемы на этом фоне себе сделать заработать», — объяснил врач.

По его словам, первая мишень — зубы, продолжил Симаков. Черный чай может постепенно окрашивать эмаль, причем дело не только в цвете напитка, но и в дубильных веществах, которые легче фиксируют пигмент на поверхности зуба. Темные сорта чая оставляют следы заметнее, особенно если человек пьет их часто и не прополаскивает рот водой после чаепития.

Но проблема не только в напитке, подчеркнул эксперт. Сушки и баранки, если есть их в сухом и твердом виде, создают еще и механическую нагрузку на зубы. Это не означает, что такая еда «ломает» здоровые зубы, однако при сколах, трещинах, истонченной эмали, пломбах или повышенной стираемости риск неприятностей выше. Именно поэтому многие интуитивно и размачивают их в чае.

Для ЖКТ, по словам врача, главный риск связан с форматом самого перекуса. Если человек регулярно перебивается сухими продуктами, ест мало овощей, фруктов, круп и другой пищи с клетчаткой, а запивает все это только чаем, могут появиться запоры, вздутие и тяжесть.

«Зачастую чаепитие у многих не заканчивается двумя баранками. К нему часто добавляют печенье, варенье, конфеты и выпечку. В результате человек получает не полноценный прием пищи, а набор быстрых углеводов и сухих закусок, после которого сначала кажется, что он перекусил, а потом быстро возвращаются голод и тяжесть. Для кишечника такой режим неудобен — еды много по объему, а клетчатки и воды, которые помогают формировать мягкий стул, все равно мало», — сказал Симаков.

Нейрогастроэнтеролог предупредил, что сам чай тоже может усиливать неприятные ощущения у части людей. У чувствительных пациентов крепкий чай, особенно в большом объеме, иногда провоцирует изжогу или дискомфорт после еды.

Врач подчеркнул, что привычка выпить чай с баранкой катастрофы не несет. Проблемы начинаются, когда такой перекус становится системой и вытесняет нормальную еду. Если чаепитие остается редким дополнением, а в рационе хватает обычных приемов пищи, воды и продуктов с клетчаткой, особого вреда не будет, сказал эксперт.

