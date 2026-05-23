Названа причина, почему кошки любят картонные коробки и игнорируют дорогие лежанки

Ветврач Фроленко: кошка может предпочитать коробку дорогой лежанке из-за запаха
Для кошек важна безопасность, тепло и возможность наблюдать. А картонная коробка дает это в избытке, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«Кошки — хищники, но они же и потенциальная добыча для более крупных животных. Коробка для кошки — идеальное укрытие с высокими стенками, которое позволяет оставаться незамеченной и одновременно наблюдать за окружающим миром», — объяснила эксперт.

Тем временем даже самая дорогая и удобная, но открытая лежанка, не дает такого же чувства безопасности. Кошки же инстинктивно предпочитают закрытые пространства.

Еще одна причина выбора коробок — тепло. В тесном картонном пространстве быстро достигается и сохраняется комфортная для кошки температура около 30–36 градусов.

Коробки также дают кошке возможность уходить в «укрытие», когда она не расположена к общению или находится в стрессе. Открытая лежанка же находится на обозрении у окружающих и не дает чувства защищенности.

Поэтому, выбирая место для отдыха кошки, руководствуйтесь ее вкусами, а не своими. Лучше всего отдать предпочтение лежанкам с высокими бортиками или специальным домикам, которые будут идеально подходить кошке по размерам.

Также не стоит ставить лежанку на проходе или в шумном месте. Вместо этого отведите для нее спокойно и укромное место, лучше на возвышенности.

Еще один важный момент — место для отдыха должно быть сделано из натуральных материалов, потому что кошки не переносят химических запахов.

«А если кошка все равно выбирает коробку — не обижайтесь. Счастье кошки измеряется не ценой лежанки, а тем, насколько безопасно и уютно она себя в ней чувствует», — заключила ветврач.

