Москвичи все чаще задерживаются в офисе не ради работы

Почти половина (43%) опрошенных москвичей регулярно задерживаются в офисе. При этом каждый четвертый респондент сообщил, что остается после рабочего дня не из-за срочных задач, а по собственному желанию. К таким выводам пришли аналитики ГК «Страна Девелопмент» в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Одной из главных причин проводить больше времени на работе участники опроса назвали неформальное общение с коллегами — такой вариант выбрали треть респондентов. Еще четверть отметила важность сервисов рядом с офисом. Для 19% ключевую роль играют зоны отдыха — лаунж-пространства, террасы и фитнес-залы, для 12% — привлекательная локация, в которой хочется задержаться, а для 7% — наличие кофе-пойнтов и заведений питания в бизнес-центре.

Исследование показало, что офисная жизнь москвичей не ограничивается рамками рабочего времени. Почти половина респондентов признались, что в такой среде им проще концентрироваться даже на нерабочих вопросах. Еще четверти участников комфортно отдыхать на территории бизнес-центра между задачами. Для 16% офис стал пространством для неформального общения, а 12% используют его для встреч со знакомыми.

На этом фоне меняется и восприятие самих бизнес-центров. Треть опрошенных считает ключевым фактором развитую инфраструктуру здания. Еще для четверти важно благоустройство вокруг — наличие парков, скверов и прогулочных маршрутов. Почти столько же опрошенных отметили значимость магазинов и сервисов поблизости. Оставшиеся 20% обратили внимание на событийную среду и активности в деловых кластерах.

«Согласно исследованию, уже 39% респондентов готовы проводить в офисе больше времени, если рядом будет все необходимое для повседневной жизни. Все больше сотрудников оценивают корпоративное пространство с точки зрения того, насколько оно помогает решать ежедневные задачи, экономить время и поддерживать баланс между работой и личной жизнью», — отметил Александр Гуторов, вице-президент компании, руководитель блока «Продажи и маркетинг».

Сегодня к бизнес-центрам все чаще предъявляют требования, которые раньше были характерны преимущественно для жилой недвижимости, считает Александр Гуторов. Люди ожидают от офиса того же уровня комфорта, что и от собственного ЖК. Поэтому инфраструктура и благоустройство становятся одними из ключевых факторов привлекательности коммерческих проектов.

Ранее выяснилось, что четверти офисных работников не хватает бара на работе.