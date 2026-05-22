Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что его создали по стандартам Московского транспорта с вниманием к каждому пассажиру. Вокзал сохранил историческую роль центра одного из крупнейших транспортных узлов страны — «Площадь трех вокзалов».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал день историческим моментом для столицы.

«Ленинградский вокзал принял первых пассажиров после масштабного ремонта, который провели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Во время работ особое внимание уделили качеству пассажирской среды», — рассказал он

По его словам, на вокзале установлено более 220 цифровых элементов навигации и 1 тыс. мест для ожидания. Кроме того, посетителям доступны современные сервисы Московского транспорта.

«Наша задача заключалась в том, чтобы сделать их поездки комфортнее, быстрее и удобнее на каждом этапе пути», — добавил Ликсутов.

Вокзал получил 5 залов ожидания, включая отдельные пространства для пассажиров с питомцами и тихие зоны. Также там появилась цифровая навигация, а инженерная инфраструктура полностью обновлена.

Помимо этого, пересадка между вокзалами, метро, МЦД, МТД, наземным транспортом и авто теперь занимает около 1 минуты. На территории разместили узнаваемые кафе, рестораны, магазины.

Также оборудовали комнату для семей с детьми и детский клуб «Союзмультфильм». Уникальное мозаичное панно вокзала стало самой большой мозаикой на транспортной инфраструктуре России. При этом исторический фасад Ленинградского вокзала был сохранен.