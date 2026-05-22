Бетин рассказал о сборе помощи пострадавшим после удара по общежитию в Старобельске

Глава президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о старте официального сбора помощи пострадавшим после удара по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, напомнил, что в ночь на 22 мая вражеские беспилотники ударили по общежитию колледжа в Старобельске.

«По спящим, беззащитным детям. Целенаправленно. Подло. Цинично. Это удар по нашему общему будущему. По тем, кто только начинал жить, учиться, мечтать», — отметил он.

По его словам, в связи с трагедией была остановлена информационная кампания, приуроченная к 8-летию платформы.

«Сейчас не до праздников. Сейчас — время скорби и единства. Наши сотрудники и участники уже инициировали возложение цветов к памятнику Божьей Матери в Луганске. Выражаю глубокие соболезнования жителям ЛНР, потерявшим близких. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал он.

Бетин подчеркнул, что среди участников президентской платформы много школьников и студентов. По его словам, трагедию все восприняли как личную боль.

Он подчеркнул, что «Народный фронт» организовал срочный сбор средств для помощи семьям детей, пострадавших в результате атаки. Кроме того, Бетин добавил, что есть возможность написать детям письмо поддержки.

«От руки. Со всей душой. Ребята из программ «Профессионалитет», «Флагманы образования», «Это у нас семейное» пишут письма детям, которые сейчас в больницах, с пожеланиями скорейшего выздоровления. Вы тоже можете направить свое письмо. Мы обязательно передадим каждое письмо ребятам и их близким через нашу команду в Луганске», — заключил он.