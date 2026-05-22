В Перу возник скандал из-за видео, на котором глава района бьет помощника током

Diario EP: мэра района в Перу обвинили в тестировании электрошокера на помощнике

Мэр района Сантьяго-де-Сурко в перуанской столице Лиме Карлос Брюс применил электрошоковое устройство против своего советника Артуро Боббио. Видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс в соцсетях, пишет издание Diario EP.

Сам Брюс пояснил, что это была симуляция, проведенная в частном офисе, а не на рабочем месте, и с полного согласия Боббио. По его словам, никакой реальной опасности для жизни или здоровья не возникало.

Боббио также выступил с заявлением, назвав запись фрагментом подготовки к «журналистскому прямому эфиру» и возложив вину за скандал на «недобросовестных лиц», которые якобы смонтировали провокационный материал с помощью технологий искусственного интеллекта.

Скандал разгорелся на фоне решения муниципалитета Сурко купить 150 электрошоковых пистолетов TASER 10 и столько же нательных видеорегистраторов для местных сил правопорядка, чтобы повысить уровень безопасности на улицах.

В городской администрации особо подчеркнули, что закупленное оружие относится к классу нелетального и предназначено только для временного обездвиживания нарушителей.

Ранее на Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу.

 
