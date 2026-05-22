Полиция Швеции арестовала подозреваемого в подготовке убийства в Москве

В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже и подготовке убийства в Москве

Полиция безопасности Швеции СЭПО, самостоятельное подразделение Главного полицейского управления Швеции, которое занимается контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой конституционного строя страны арестовала подозреваемого по делу о шпионаже и заговоре с целью совершения убийства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в январе 2026 года этого мужчину уже задерживали по подозрению в шпионаже. Однако теперь ему предъявлены новые обвинения, которые связаны с заговором с целью совершения убийства в Москве в декабре 2025 года, утверждает ведомство.

Сообщается, что предварительное расследование по данному делу проводится Службой безопасности Швеции под руководством прокуроров Национального подразделения по делам безопасности. Информация о личности задержанного и другие подробности не раскрываются.

Как утверждает портал Sweden Herald, задержанный — бывший сотрудник Вооруженных сил Швеции, работавший ИТ-консультантом, а затем перешедший в частную компанию, в которой он занимался оценкой угроз и внутренней безопасностью. По данным источника, подозреваемый отрицает свою вину.

