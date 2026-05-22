Россиянам перечислили лучшие места в экономклассе

Турэксперт Ансталь: лучшими местами в экономклассе будут кресла в первом ряду

Самыми комфортными местами в экономклассе самолета являются кресла у аварийных выходов и места в первом ряду за перегородками. Об этом NEWS.ru рассказала турэксперт Наталия Ансталь.

По словам специалиста, места, расположенные в носовой части борта, считаются более удобными.

«Носовая часть самолета всегда выгоднее хвоста: здесь не так слышно двигатели», — объяснила она.

Турэксперт подчеркнула, что пассажиры первых рядов также быстрее получают еду, а также испытывают меньший дискомфорт при попадании в зоны турбулентности. В таких ситуациях заднюю часть самолета трясет значительно сильнее, чем переднюю.

