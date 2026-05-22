На Камчатке библиотекарь поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 2,5 млн рублей

В Вилючинске 53-летняя библиотекарь перевела мошенникам более 2,5 млн рублей, доверившись лжесотрудникам ФСБ. Об этом сообщает УМВД Камчатского края.

Неизвестные связывались с 53-летней женщиной под видом сотрудников ФСБ, они убедили потерпевшую, что ее накопления в опасности. Почти месяц женщина переводила деньги на указанные аферистами счета. Общий ущерб составил более 2,5 млн рублей.

После того как библиотекарь поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело мошенничестве в особо крупном размере. Личность злоумышленников устанавливаются.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам почти 17 млн рублей. Неизвестные заявили, что его счета необходимо проверить на предмет финансирования недружественной страны. Вскоре его под давлением уговорили участвовать в «операции».

Ранее россиянка поверила в «арест» сбережений и отдала мошенникам 6,6 млн рублей.