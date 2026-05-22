В Запорожской области возбудили дело о финансировании ВСУ двумя женщинами

ФСБ России: двух жительниц Запорожской области арестовали за финансирование ВСУ
Две жительницы Запорожской области стали фигурантками уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Установлено, что две гражданки России через приложения украинских банков совершали денежные переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ. Всего ими перечислено более 80 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

На этом фоне женщин задержали, а затем арестовали. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

20 мая суд в Крыму приговорил двух местных жителей к лишению свободы, признав их виновными в шпионаже и государственной измене. Как рассказали в прокуратуре республики, мужчина вместе со своей сожительницей выполнял задания Службы безопасности Украины (СБУ). Они собрали сведения о вооружении и военной технике, размещенных в Ялте, после чего отправили материалы куратору. В связи с этим мужчине было назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, а женщине — 15 лет колонии общего режима.

Ранее в Краснодарском крае осудили мужчину, искавшего готовых помогать ВСУ людей.

 
