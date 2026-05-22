Фестиваль «Таврида.АРТ» проведут в Крыму с 7 по 9 августа

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» с 7 по 9 августа пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Предполагается, что фестиваль уже в восьмой раз при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» соберет тысячи участников и зрителей со всей России.

Организаторы сообщили, что открылась аккредитация для представителей СМИ, новых медиа и блогеров для участия в пресс-туре. Она продлится до 30 июня.

Мероприятие поддержит тематику Года единства народов России. На площади 250 гектаров пройдут сотни событий. Гостей ждут театральные постановки, уличные спектакли, кинопоказы, арт-шествие, гастрономические дегустации. Ярмарка-выставка «Арт.Молодость» представит работы молодых авторов. В программе запланировали экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с деятелями культуры. Музыкальные шоу завершат фестивальную программу.

В лайнапе фестиваля выступят более 20 популярных артистов вместе с молодыми исполнителями. Флагманским событием станет шоу «Позывной брат». Темы патриотизма и верности прозвучат в песнях участников СВО и хедлайнеров. В основе постановки легли авторские произведения участников специальной военной операции.

Также в 15 тематических зонах разместится книжная ярмарка. Литературная программа включит лекции, авторские встречи и презентации новинок. Среди спикеров — более ста знаменитых авторов: Константин Богомолов, Анна Ревякина, Елизавета Арзамасова и Анна Гурова.

«Арт-бульвар» представит выставку-ярмарку работ молодых художников со всей страны. Гости присоединятся к пленэрам и станут соавторами визуального шоу с использованием света, цвета и движения. Кульминацией фестиваля по традиции станет арт-шествие — участники в ярких костюмах пройдут колонной по территории.

Напомним, стратегическим медиапартнером фестиваля «Таврида.АРТ» выступит медиахолдинг Rambler&Co.