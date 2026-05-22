Мужчина потратил несколько дней, чтобы разыскать владельца найденных $30 тыс.

В США мужчина потратил несколько дней, чтобы разыскать владельца найденных $30 тысяч, пишет Good News Network.

Луис Салазар зашел в туалет в торговом центре и обнаружил поясную сумку, висящую на кабинке. Он спросил у персонала, не терял ли кто вещь, но никто не отозвался. Когда мужчина заглянул внутрь, нашел внутри $30 тысяч наличными.

Салазар рассказал, что даже не подумал взять ни цента. Вместо этого он несколько дней пытался найти владельца. В итоге сам хозяин сумки обратился в полицию, и с помощью камер наблюдения стражи порядка опознали Салазара, чтобы установить с ним контакт.

«Я отдаю ему сумку. И он заплакал и обнял меня», — вспоминает Луис.

Владелец, пожелавший остаться неизвестным, признался, что был «поражен» поступком незнакомца.

«Подумайте только. Это деньги, меняющие жизнь», — добавил владелец купюр.

Сам Салазар не видит в своем поступке ничего героического.

«Это не мои деньги, чтобы брать. Меня так не воспитывали», — объяснил он.

