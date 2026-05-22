Общество

Пенсионерка из Курска лишилась 5 млн рублей, пытаясь спасти сбережения

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Курская пенсионерка осталась без денег, пытаясь спасти сбережения от мошенников. Об этом сообщает областное управление МВД.

Женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. По словам собеседников, злоумышленники получили доступ к личным данным и теперь могут похитить все сбережения, чтобы опередить аферистов, необходимо срочно снять деньги.

При этом звонившие требовали соблюдать строгую секретность. Напуганная женщина отправилась в ближайшее отделение банка. Следуя инструкциям, она попыталась снять 5 млн рублей, объяснив сотрудникам, что потратит их на покупку недвижимости. С первого раза операцию провести не удалось. Мошенники были настойчивы и отправили жертву в другое отделение, где она успешно сняла все накопления. Аферисты велели тщательно упаковать деньги и передать их человеку, который придет к ней домой и назовет кодовое слово. После этого сбережения обещали вернуть.

После передачи накоплений пенсионерке рекомендовали не выходить из дома, женщина не выдержала и отправилась к племяннице в Москву, чтобы поделиться переживаниями, родственница поняла, что пожилая тетя стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее россиянка поверила в «арест» сбережений и отдала мошенникам 6,6 млн рублей.

 
