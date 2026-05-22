Геймеры высоко оценили российскую игру «Гостомельские богатыри»

Геймеры высоко оценили недавно вышедшую игру от российской студии Cats Who Play «Гостомельские богатыри». По данным VK Play, игра получила 1305 положительных отзывов.
Всего об игре оставили 1338 отзывов, а общая оценка игры – 9,5 из 10 возможных.
Игру хвалят за атмосферу, достоверность и реалистичность. Многие игроки ждут дополнения и продолжения игры.
«Одна из немногих годных российских игр», — написал один из пользователей.
Игра «Гостомельские богатыри» представляет собой стратегию в реальном времени, рассказывающую о ходе Киевской наступательной операции в феврале-марте 2022 года.