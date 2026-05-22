Муж избитой пациентки напал на врача в больнице Орска

112: в Орске пьяный мужчина напал на врача в больнице и попал на видео

В Оренбургской области пьяный мужчина ворвался в приемное отделение, выбил ногой дверь и напал на врача. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В приемный покой стационара доставили женщину с побоями. Медики оперативно оказали ей необходимую помощь и оформили документы. Вечером в больницу пришел пьяный муж пострадавшей.

Мужчина потребовал пустить его к супруге, получив отказ выбил ногой дверь, напал на одну из сотрудниц и сбежал. Обратилось ли руководство медицинского учреждения в правоохранительные органы, не сообщается.

До этого в Калуге пациент напал с ножом на фельдшера скорой помощи. 48 летний пациент внезапно напал с ножом на фельдшера и не менее семи раз ударил по голове. Пострадавший активно сопротивлялся, что позволило ему выжить. Коллеги оказали раненому экстренную помощь

Ранее окровавленный сахалинец избил врача скорой помощи.

 
