Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названы три основные схемы обмана желающих получить визу США

Go For Travel: желающих получить визу США россиян обманывают тремя способами
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники обманывают россиян при оформлении виз США, используя три основные схемы: фиктивную оплату консульского сбора, обещания гарантированной записи на собеседование и предложения переезда через учебную визу. Об этом рассказали РИА Новости в сообществе Go For Travel, которое консультирует граждан РФ по вопросам получения американских виз.

Самый распространенный способ обмана — обещание решить проблему с оплатой консульского сбора. Из-за ограничений в финансовой сфере российские банковские карты для этого не подходят. Мошенники ищут в соцсетях тех, кто интересовался способами решения этой проблемы, выдают себя за владельцев иностранных карт и предлагают помощь за комиссионные. Жертва переводит им деньги, после чего злоумышленники исчезают.

Схожая схема действует с записью на собеседование: там постоянно не хватает свободных мест. Например, в Казахстане мошенники сами выходят на заявителей и обещают им «окошко» за отдельную плату, а после ее получения пропадают.

Еще один вариант обмана — предложения переехать в США под предлогом обучения в языковой школе. Теоретически такая возможность действительно существует, но на практике учебные визы почти не одобряют, При этом стоимость таких услуг начинается от $2,5 тыс.

При этом в Go For Travel отметили, что резкого роста случаев обмана именно с американскими визами сейчас не наблюдается.

Ранее российского переводчика ООН осудили за подделку документов для американских виз.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!