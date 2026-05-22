Названы три основные схемы обмана желающих получить визу США

Мошенники обманывают россиян при оформлении виз США, используя три основные схемы: фиктивную оплату консульского сбора, обещания гарантированной записи на собеседование и предложения переезда через учебную визу. Об этом рассказали РИА Новости в сообществе Go For Travel, которое консультирует граждан РФ по вопросам получения американских виз.

Самый распространенный способ обмана — обещание решить проблему с оплатой консульского сбора. Из-за ограничений в финансовой сфере российские банковские карты для этого не подходят. Мошенники ищут в соцсетях тех, кто интересовался способами решения этой проблемы, выдают себя за владельцев иностранных карт и предлагают помощь за комиссионные. Жертва переводит им деньги, после чего злоумышленники исчезают.

Схожая схема действует с записью на собеседование: там постоянно не хватает свободных мест. Например, в Казахстане мошенники сами выходят на заявителей и обещают им «окошко» за отдельную плату, а после ее получения пропадают.

Еще один вариант обмана — предложения переехать в США под предлогом обучения в языковой школе. Теоретически такая возможность действительно существует, но на практике учебные визы почти не одобряют, При этом стоимость таких услуг начинается от $2,5 тыс.

При этом в Go For Travel отметили, что резкого роста случаев обмана именно с американскими визами сейчас не наблюдается.

Ранее российского переводчика ООН осудили за подделку документов для американских виз.