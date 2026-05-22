Мужчина отбился от медведя во дворе своего дома

Житель Канады выжил после нападения медведя, мужчина отбился от хищника, который напал на него во дворе дома. Об этом сообщает портал Sooke News Mirror.

Гордон Гвин столкнулся с хищником в непосредственной близости от своего жилья. Увидев медведя, мужчина попытался добежать до здания и спрятаться, но не успел, зверь атаковал его. Канадцу удалось отбиться от хищника, он обратился в Службу охраны природы Британской Колумбии (BCCOS).

Сотрудники ведомства прибыли к дому, обнаружили следы медведя и выследили его. Выяснилось, что этот хищник уже не раз появлялся в городе и перестал бояться людей.

