Окровавленный сахалинец избил врача скорой помощи

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина с резаной раной и кровотечением напал на врача скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

21 мая на станцию скорой помощи поступил срочный вызов, помощь требовалась мужчине с кровотечением и резаной раной. Прибывший на место врач установил, что пациенту необходима экстренная помощь, однако мужчина долго отказывался от лечения.

После длительных уговоров сахалинец согласился на осмотр, но внезапно начал сопротивляться и избивать медработника. Врачу удалось зафиксировать пациента и оказать ему необходимую помощь, пьяного мужчина госпитализировали в сопровождении сотрудников полиции. У медика диагностированы сотрясение мозга и ушиб носа.

До этого россиянин пригрозил фельдшеру скорой пистолетом, усомнившись в его компетентности. Врач обратился в полицию, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калуге пациент напал на фельдшера скорой и семь раз ударил его ножом в голову.