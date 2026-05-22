Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Окровавленный сахалинец избил врача скорой помощи

На Сахалине пьяный пациент напал на врача скорой помощи
FotograFFF/Shutterstock

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина с резаной раной и кровотечением напал на врача скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

21 мая на станцию скорой помощи поступил срочный вызов, помощь требовалась мужчине с кровотечением и резаной раной. Прибывший на место врач установил, что пациенту необходима экстренная помощь, однако мужчина долго отказывался от лечения.

После длительных уговоров сахалинец согласился на осмотр, но внезапно начал сопротивляться и избивать медработника. Врачу удалось зафиксировать пациента и оказать ему необходимую помощь, пьяного мужчина госпитализировали в сопровождении сотрудников полиции. У медика диагностированы сотрясение мозга и ушиб носа.

До этого россиянин пригрозил фельдшеру скорой пистолетом, усомнившись в его компетентности. Врач обратился в полицию, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калуге пациент напал на фельдшера скорой и семь раз ударил его ножом в голову.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!