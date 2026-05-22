Приморец избил возлюбленную до разрыва кишечника

В Артеме мужчина во время ссоры жестоко избил свою девушку, спасти пострадавшую не смогли. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Шишкина. Пара находилась дома и распивала спиртные напитки. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнул конфликт. Мужчина несколько раз ударил свою подругу в живот.

34-летнюю пострадавшую доставили в больницу, у нее диагностировали разрыв кишечника, спасти женщину медики не смогли. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новокузнецке 61-летний мужчина избил свою 55-летнюю супругу за то, что она сделала ему замечание о пьянстве. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал дебошира. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

