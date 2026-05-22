Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии менее, чем за 95 белорусских рублей (2,4 тысячи российских рублей). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным Белорусской универсальной товарной биржи, двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки было выставлено за символическую цену. С 2010 года дворец Радзивиллов пустовал и постепенно разрушался.

В публикации отмечается, что в прошлом году торги по продаже здания проводились три раза, ни один из них не состоялся. Предполагается, что этого не случилось из-за высокой начальной стоимости лота в 296 064 белорусских рубля. Стоимость несколько раз снижали, вплоть до 90 рублей, но и по этой цене на аукционе в марте 2026 года его никто не стал покупать.

По данным издания, новая владелица здания планирует открыть в дворце апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.

В апреле сообщалось, что объединение десяти итальянских муниципалитетов к северу от провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за символический €1, чтобы вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения.

