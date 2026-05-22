Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,3 тыс российских рублей
ЭТП «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи

Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии менее, чем за 95 белорусских рублей (2,4 тысячи российских рублей). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным Белорусской универсальной товарной биржи, двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки было выставлено за символическую цену. С 2010 года дворец Радзивиллов пустовал и постепенно разрушался.

В публикации отмечается, что в прошлом году торги по продаже здания проводились три раза, ни один из них не состоялся. Предполагается, что этого не случилось из-за высокой начальной стоимости лота в 296 064 белорусских рубля. Стоимость несколько раз снижали, вплоть до 90 рублей, но и по этой цене на аукционе в марте 2026 года его никто не стал покупать.

По данным издания, новая владелица здания планирует открыть в дворце апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.

В апреле сообщалось, что объединение десяти итальянских муниципалитетов к северу от провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за символический €1, чтобы вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения.

Ранее россиянам рассказали, когда невыгодно продавать ипотечную квартиру.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!