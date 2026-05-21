Россиянам объяснили, как маркетплейсы стимулируют покупки

Эксперт Васканян: марктеплейсы используют ленту с товарами для привлечения
Маркетплейсы начали часто использовать алгоритмы, персональные рекомендации и механики социальных сетей, чтобы стимулировать импульсивные покупки. Об этом газете «Известия» сообщил замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

«Нейросетевые системы собирают данные о покупках, просмотрах, возвратах и времени, проведенном в карточках товаров. На их основе формируются цифровые профили, которые позволяют точно прогнозировать интересы пользователей и предлагать релевантные товары», — объяснил специалист.

По его словам, сейчас маркетплейсы активно используют механики, которые похожи на социальные сети. Покупателям предлагается бесконечная лента с товарами, персональные рекомендации, рейтинги и отзывы. Алгоритмы привлекают пользователей, которые заходят на платформу «просто посмотреть», и удерживают в приложении.

Эксперт добавил, что еще одним способом привлечения покупателей к покупкам являются внутренние цифровые валюты, бонусные баллы и кешбэк. Эти инструменты провоцируют повторные покупки и подчеркивают выгоду в том, чтобы оставаться внутри одной платформы.

По мнению специалиста, в будущем маркетплейсы будут развиваться по модели крупных цифровых экосистем. Тогда в одном приложении объединятся покупки, платежи, билеты, финансовые сервисы и другие популярные операции.

Ранее российский книжный союз призвал магазины бороться с маркетплейсами.

 
