На дорогах Подмосковья установили новые знаки ограничения скорости

На региональных дорогах Московской области с начала 2026 года установили почти 4,5 тыс. знаков ограничения скорости, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

работы провели в 47 городских и муниципальных округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, знаки установили на подъездах к пешеходным переходам вне населенных пунктов.

«Чтобы повысить безопасность участников движения, специалисты Мосавтодора провели работы на подъездах к переходам и непосредственно у переходов и «лежачих полицейских». Это позволяет водителю заблаговременно среагировать и снизить скорость еще на подъезде к переходу», — сказал он.

Больше всего новых знаков появилось в Дмитровском, Домодедово, Коломне, Истре и Сергиевом-Посаде.

В ведомстве отметили, что соблюдение скоростного режима способствует не только повышению безопасности дорожного движения, но и снижению риска возникновения ДТП.

 
