Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Челябинская пенсионерка вызвала скорую невидимой гостье

В Челябинске медики скорой спасли пенсионерку с галлюцинациями
FotograFFF/Shutterstock

В Челябинской области медики скорой помощи прибыли на вызов к 35-летней женщине, но на месте обнаружили, что пациентки не существует. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пенсионерка, вызвавшая врачей, была уверена, что в ее квартире находится незнакомка, которой стало плохо. 65-летняя хозяйка квартиры рассказала медикам, что увидела в подъезде девушку, которой стало плохо, и привела ее к себе домой.

На вопрос фельдшера, где находится пациентка, пенсионерка указала на коробку с вещами и заявила: «Вот она лежит и не разговаривает». Помощник фельдшера заглянул внутрь, но никого там не обнаружил. Однако хозяйка продолжала настаивать и подробно описывала несуществующую гостью.

Фельдшер поняла, что у женщины галлюцинации. Чтобы не травмировать ее, медики сказали, что тоже видят пациентку, и предложили обследовать саму хозяйку, та согласилась. В квартире царил беспорядок, повсюду стояли флаконы с медицинским спиртом, который пенсионерка употребляла длительное время. Вскоре на место прибыла психиатрическая бригада. Медики поговорили с женщиной и забрали ее на лечение.

Ранее в Иркутске мать и бабушка заперли в квартире педиатра и избили из-за отсутствия бахил.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!