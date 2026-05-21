Челябинская пенсионерка вызвала скорую невидимой гостье

В Челябинской области медики скорой помощи прибыли на вызов к 35-летней женщине, но на месте обнаружили, что пациентки не существует. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пенсионерка, вызвавшая врачей, была уверена, что в ее квартире находится незнакомка, которой стало плохо. 65-летняя хозяйка квартиры рассказала медикам, что увидела в подъезде девушку, которой стало плохо, и привела ее к себе домой.

На вопрос фельдшера, где находится пациентка, пенсионерка указала на коробку с вещами и заявила: «Вот она лежит и не разговаривает». Помощник фельдшера заглянул внутрь, но никого там не обнаружил. Однако хозяйка продолжала настаивать и подробно описывала несуществующую гостью.

Фельдшер поняла, что у женщины галлюцинации. Чтобы не травмировать ее, медики сказали, что тоже видят пациентку, и предложили обследовать саму хозяйку, та согласилась. В квартире царил беспорядок, повсюду стояли флаконы с медицинским спиртом, который пенсионерка употребляла длительное время. Вскоре на место прибыла психиатрическая бригада. Медики поговорили с женщиной и забрали ее на лечение.

