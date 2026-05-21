Российский ИИ-сервис для здоровья изменит подход к профилактике заболеваний

В Минцифры подчеркнули ценность ИИ-сервиса для персонального управления здоровьем
Разработанный в России ИИ-сервис для персонального управления здоровьем может сильно изменить поведение людей в отношении здоровья. Об этом заявил сооснователь агентства Upgrade, специалист ИТ-проектов отдела специальных проектов РНИМУ им. Пирогова Азиз Султанов.

По его словам, на текущий момент что большинство россиян действует по схеме «заболел — пошел к врачу», и не думают о профилактике.

«А такие системы двигают рынок в сторону превенции. Когда тебе не раз в год что-то советуют, а ежедневно подсказывают понятные вещи на основе твоих данных, вероятность, что человек реально изменит привычки, становится намного выше», — отметил он.

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов назвал главной ценностью решения перевод сложных медицинских данных на обывательский язык.

«Большинство генетических тестов раньше заканчивались PDF на 80 страниц, который никто не открывал второй раз. А здесь появляется система, которая постоянно сопровождает пользователя и помогает принимать бытовые решения о том, что есть, как тренироваться, нужны ли добавки. Это уже практическая медицина, а не просто диагностика ради диагностики», — добавил он.

В основе платформы лежал анализ генетического паспорта пользователя в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта. По словам разработчиков, сервис должен решить проблему избыточного объема медицинских данных, которые пациенты часто не применяют на практике.

Отмечается, что платформа способна проанализировать генетические данные, результаты опросов и лабораторных исследований пользователя. В дальнейшем сервис научится учитывать показатели физической активности с носимых устройств.

 
