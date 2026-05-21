Аллерголог назвала главную причину бытовой аллергии

Одной из самых распространенных причин бытовой аллергии является домашняя пыль. Об этом в разговоре с RT предупредила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» для детей Елена Бунина.

По словам эксперта, домашняя пыль может спровоцировать аллергический ринит.

«Длительный насморк, заложенность носа, частое чихание, которые усиливаются дома, в пыльных помещениях или во время уборки. Также нередко развивается аллергический конъюнктивит — покраснение глаз, слезотечение, зуд и ощущение «песка» в глазах», — объяснила она.

Специалист подчеркнула, что пыль также может вызывать кожные проявления, в том числе и атопический дерматит. При контакте с кожей она провоцирует покраснение, зуд, сухость и высыпания. Кроме того, пыль может стать причиной возникновения бронхиальной астмы, сопровождающейся затруднением дыхания, чувством стеснения в груди, одышкой, сухим кашлем и даже приступами удушья.

Уменьшить контакт с аллергенами поможет грамотная организация гипоаллергенного быта. Следует убрать ковры и тяжелый текстиль, поместить книги и одежду в закрытые шкафы, а также регулярно проводить влажную уборку. Помимо этого, необходимо стирать постельное белье рекомендуется при температуре не ниже 60 градусов, чтобы уменьшить количество пылевых клещей.

Аллерголог добавила, что облегчить симптомы помогут лекарственные препараты, такие как антигистаминные средства, противоаллергические спреи и капли для носа. Для лечения кожных проявлений врач может назначить специальные кремы и увлажняющие средства.

