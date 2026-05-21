«Аэрофлот» рассказал об инициативе запуска дополнительных рейсов по «плоским» тарифам

Алексей Переславцев/Аэрофлот

«Аэрофлот» с 1 июня откроет дополнительный ежедневный рейс между Москвой и Калининградом с возможностью покупки билетов по «плоскому» тарифу. Данную инициативу озвучил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в рамках встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

По словам Александровского, авиакомпания с 1 июля по 31 августа будет выполнять два дополнительных рейса с «плоскими» тарифами в сутки.

Озвучивая инициативу «Аэрофлота», Александровский отметил, что жители Калининградской области и студенты вузов региона смогут в приоритетном порядке оформить билеты более чем за 7 дней до вылета.

«За неделю до вылета рейса оставшиеся нереализованные билеты по «плоскому» тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие», — сказал он.

Также Алексей Беспрозванных подчеркнул, что рейсы «Аэрофлота» пользуются популярностью у калининградцев.

«Расширение полетной программы и, что особенно важно, увеличение квот на билеты по фиксированным «плоским» тарифам — это необходимый шаг для обеспечения мобильности населения. Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам», — сказал он.

Новый рейс будет выполняться на лайнерах Airbus A321 с 1 июня до 30 сентября включительно. Для оформления билетов по «плоскому» тарифу жителям региона потребуется паспорт гражданина РФ, а студентам вузов в Калининградской области – справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения.

 
