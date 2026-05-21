Неизвестные напали на водителя такси в центре Улан-Удэ

В Улан-Удэ неизвестные напали на водителя такси, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на остановке «Советская» в центре города. Избитый водитель обратился в полицию и сообщил о произошедшем, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Личности злоумышленников и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Волгограде мужчина открыл стрельбу из-за ссоры с таксистом. Водитель такси приехал по вызову к указанному адресу, однако там между ним и клиентом внезапно вспыхнула словесная перепалка. В какой-то момент пассажир достал предмет, похожий на пистолет, и открыл стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили стрелка, им оказался ранее судимый местный житель.

Ранее пьяный пенсионер избил кондуктора в петербургском троллейбусе.