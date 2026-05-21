В Кремле отреагировали на новости о заблокированных в Ормузе российских моряках

В Кремле не располагают информацией о 20 российских моряках, которые якобы находятся на заблокированных в Ормузском проливе судах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев», — добавил он.

Кроме того, данные о таких ситуациях получает Минтранс РФ, однако в «Кремле не располагают сейчас такой информацией».

Telegram-канал Mash ранее опубликовал пост о том, что из-за войны на Ближнем Востоке около 20 российских моряков без документов и денег оказались заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливах.

Журналисты уточняют, что все они заключили контракт с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через крюинговое агентство Azimuth Crew Department. Согласно договорам, каждый россиянин был приписан к конкретному судну, однако по факту их привезли на другие корабли. Так, по информации Mash, один из российских моряков попал на танкер M/T KARIZ , ранее известный как TOUR 2 — он находится в санкционном списке США, что влечет риски для экипажа.

В конце апреля Иран подтвердил готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее стало известно, что более 30 судов прошли через Ормузский пролив за сутки.

 
