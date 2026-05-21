Внук несколько месяцев избивал свою 70-летнюю бабушку

Житель Пермского края получил 3,5 года колонии за истязание собственной бабушки, молодой человек несколько месяцев избивал пожилую женщину. Об этом сообщает Кудымкарский городской суд.

По данным следствия, издевательства над пожилой женщиной продолжались с сентября по октябрь 2025 года. Пьяный внук, систематически наносил бабушке побои. При этом мужчина знал, что его родственница страдает рядом заболеваний и не сможет оказать ему сопротивления.

В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого в Костроме мужчина ворвался к пенсионерке и избил ее ради 500 рублей. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 50-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Новокузнецке мужчина избил жену за замечание о пьянстве.

 
