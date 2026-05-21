В Приморье сотрудница ювелирного салона швырнула в грабителя калькулятор

В Уссурийске грабитель в маске украл из ювелирного товары на 2 млн рублей

В Уссурийске неизвестный в маске разбил витрины в ювелирном магазине и вынес украшения на 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Инцидент произошел в ювелирном салоне по улице Плеханова и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал ворвался мужчина в маске, он расколотил монтировкой витрину с украшениями, схватил товары и сбежал. Женщина-продавец пыталась остановить злоумышленника и бросила в него калькулятор.

Общая сумма ущерба составила два миллиона рублей. Полицейские осмотрели помещение, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Личность злоумышленника устанавливается.

