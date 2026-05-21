Эксперты объяснили, как выбрать хороший и полезный для здоровья квас

Роскачество: в квасе не должно быть ароматизаторов, красителей и консервантов
Традиционный классический квас изготавливается из квасного сусла, получаемого из зернового сырья. Им может быть рожь, пшеница, ячмень и другие злаки, которые затем смешиваются с дрожжами и молочнокислыми бактериями. При покупке напитка важно изучать его состав – в нем не должно быть подсластителей, консервантов, а также искусственных ароматизаторов и красителей, объяснили RT в Роскачестве.

Специалисты отметили, что сегодня квас разрешается производить по технологии только незавершённого спиртового брожения с применением молочной и лимонной кислоты, но важно, что кислоты в этом случае должны указываться в составе.

Сырьем при изготовлении напитка могут выступать также зерновое, фруктово-ягодное, овощное, пряно-ароматическое и другое растительное сырье и продукты его переработки. Кроме того, в составе могут быть есть сахар, мед натуральный, вода питьевая или минеральная, поваренная соль, дрожжи, молочнокислые бактерии, пищевые добавки, включая регуляторы кислотности. Красители и ароматизаторы могут использоваться строго только натуральные – искусственных в квасе быть не должно, заключили специалисты.

Ранее врач развеяла миф о пользе кваса.

 
