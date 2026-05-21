Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На поиски пропавшей под Тулой девочки отправят борт авиации из Москвы

ТАСС: пропавшую под Тулой девочку будут искать с помощью авиации
Соцсети

Трехлетнюю девочку, пропавшую в рабочем поселке Дубна Тульской области, будут искать с помощью авиации, из Москвы запланирован вылет специального борта. Об этом сообщает ТАСС.

В Дубне организована работа штаба волонтеров по координации поисков. Спасатели намерены запустить беспилотные летательные аппараты, если позволят погодные условия. Лесной массив планируют обследовать воздуха бортом авиации.

Ребенок пропал 20 мая. По данным следствия, девочка вышла покататься на беговеле из дома на улице Калинина и не вернулась. Родители забили тревогу, когда дочь не пришла домой в положенное время. В ходе поисков беговел обнаружили у реки, в нескольких километрах от жилья семьи. К месту находки вызвали водолазов для обследования водоема. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома после конфликта с матерью. К поискам несовершеннолетнего привлечены полиция и волонтеры отряда «Северо-Запад».

Ранее в Подмосковье ищут мать, которая ушла из дома с маленькой дочерью и пропала.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!