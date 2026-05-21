На поиски пропавшей под Тулой девочки отправят борт авиации из Москвы

ТАСС: пропавшую под Тулой девочку будут искать с помощью авиации

Трехлетнюю девочку, пропавшую в рабочем поселке Дубна Тульской области, будут искать с помощью авиации, из Москвы запланирован вылет специального борта. Об этом сообщает ТАСС.

В Дубне организована работа штаба волонтеров по координации поисков. Спасатели намерены запустить беспилотные летательные аппараты, если позволят погодные условия. Лесной массив планируют обследовать воздуха бортом авиации.

Ребенок пропал 20 мая. По данным следствия, девочка вышла покататься на беговеле из дома на улице Калинина и не вернулась. Родители забили тревогу, когда дочь не пришла домой в положенное время. В ходе поисков беговел обнаружили у реки, в нескольких километрах от жилья семьи. К месту находки вызвали водолазов для обследования водоема. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома после конфликта с матерью. К поискам несовершеннолетнего привлечены полиция и волонтеры отряда «Северо-Запад».

Ранее в Подмосковье ищут мать, которая ушла из дома с маленькой дочерью и пропала.