Российские романы вошли в рейтинг лучших книг

The Guardian включил 8 русских романов в рейтинг 100 лучших книг на английском
Восемь произведений русских авторов вошли в топ-100 лучших романов, опубликованных на английском языке, сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на рейтинг британского издания The Guardian.

В рейтинг лучших вошли произведения Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Владимира Набокова и Василия Гроссмана.

В десятку лучших вошли «Анна Каренина» (6 место) и «Война и мир» (7 место). В середине списка оказались произведения Владимира Набокова «Лолита» (25 место) и «Бледный огонь» (29 место), а 28-ую строчку заняло произведение Достоевского «Братья Карамазовы».

Также на 66-ой строчке оказалось произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», 69 место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91-ое – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.

В топ-3 вошли романы «Миддлмарч» Джордж Элиот, «Возлюбленная» Тони Моррисон и «Улисс» Джеймса Джойса.

Для составления рейтинга учитывались мнения 172 экспертов, среди которых писатели, литературоведы и критики. Каждый из них составил подборку из 10 лучших романов, а итоговый рейтинг составляли с учетом частоты упоминаний и позиций в каждом списке.

Рейтинг охватывает только романы, опубликованные на английском языке или в английских переводах.

 
