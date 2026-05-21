Пьяная женщина изуродовала сестре лицо осколком стекла

В Коркино Челябинской области полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, которая во время пьяной ссоры изрезала лицо своей сестре стеклянным осколком. Об этом сообщает Агентство новостей «Доступ» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, пьяная обвиняемая поссорилась с сестрой, злоумышленница схватила осколок стекла и ударила родственницу по глазам. Острый осколок изрезал пострадавшей веки, полученные травмы, как отметили в полиции, привели к неизгладимому обезображиванию лица пострадавшей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд.

До этого в Вологодской области брат угрожал сестре топором из-за наследства. Мужчина потребовал, чтобы она переписала документы на дом на его имя, когда женщина отказалась, злоумышленник пообещал отрубить ей руки, а после разбил топором табурет и скрылся.

Ранее мужчина забил поленом сестру и ее мужа из-за спора о земельном участке.