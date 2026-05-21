Экономист дала советы, как накопить на отпуск за короткий срок

Крупные расходы редко возникают внезапно: поездка, ремонт или покупка техники становятся проблемой не из-за самой суммы, а из-за короткого горизонта подготовки. Когда времени мало, человек пытается отложить больше обычного, но не учитывает структуру своих расходов, поэтому план быстро рушится, рассказала «Газете.Ru» доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

«Основная сложность в том, что доход в течение месяца фиксирован, а обязательные платежи уже распределены. В эту категорию входят аренда, коммунальные услуги, продукты, транспорт и кредиты. Они формируют базовый уровень трат, который нельзя резко сократить без потери качества жизни. Если игнорировать эти расходы, попытка накопить превращается в постоянное изъятие денег из текущего потребления», — объяснила она.

Короткий срок меняет сам механизм накопления. За два-три месяца не работает стратегия «отложить то, что останется»: остатка не возникает, ведь расходы подстраиваются под доход. Чтобы появилась свободная сумма, сначала нужно задать ее как фиксированную величину и встроить в бюджет наравне с обязательными платежами.

«После этого нужно заняться перераспределением средств. Деньги берутся не из «лишнего», а из переменных трат — доставки, спонтанных покупок, развлечений. Эти расходы незаметны по отдельности, но в сумме дают ощутимый объем. Когда человек ограничивает именно их, он не снижает базовый уровень жизни, а убирает избыточное потребление», — посоветовала она.

Следующий фактор, с которым можно работать, — частота трат. Чем чаще происходят мелкие покупки, тем быстрее расходуются накопления. Каждая покупка воспринимается как незначительная, но из-за регулярности таких трат формируется общий отток денег. Если сократить количество транзакций, деньги перестанут «растворяться» и в накоплении будут оставаться более крупные суммы.

«Играет роль и способ хранения. Когда средства лежат на той же карте, с которой оплачиваются повседневные расходы, возникает эффект доступности. Деньги психологически воспринимаются как свободные, поэтому легко тратятся. Разделение денежных потоков — даже на уровне отдельного счета — снижает вероятность спонтанных списаний», — подчеркнула Шацкая.

Также важно учитывать рост цен.

«Даже за несколько месяцев стоимость билетов, материалов или услуг может измениться. Если ориентироваться на текущую цену, итоговой суммы не хватит. Поэтому накопление должно учитывать небольшой запас, иначе придется занимать или отказываться от части планов», — резюмировала она.

Ранее россияне начали активно инвестировать в офисные помещения.