Россиянам назвали главные признаки нелегальной МФО

Одобрение микрозаймов снизилось до минимума с начала 2022 года. Заметнее всего динамика среди повторных заемщиков: их доля одобрений упала на 9 п.п., до 70%, тогда как для новых клиентов — на 3 п.п., до 17%. Но спрос на займы растет. Как не ошибиться в условиях займа, не переплатить и увидеть реальную стоимость, «Газете.Ru» рассказала Инна Солдатенкова, руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

Эксперт напомнила, что МФО ужесточили оценку рисков, а с 1 января 2026 года при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) учитываются только подтвержденные доходы. При их отсутствии используются усредненные показатели, что снижает шансы на одобрение.

При этом по данным Банки.ру спрос на займы растет: +25% за квартал и +181% год к году — микрозаймы остаются востребованными на фоне более жесткой политики банков в отношении кредитов.

Первое, на что стоит смотреть, — полная стоимость кредита (ПСК). Она показывает реальную сумму, которую нужно будет вернуть: туда входят проценты и все ваши обязательные платежи.

«Важно учитывать и последнее правило: с 1 апреля 2026 года переплата по займам до года не может превышать 100% от суммы долга. То есть если человек взял 10 000 рублей, он в сумме может переплатить не больше еще 10 000 рублей — вне зависимости от того, начислены ли эти деньги в виде процентов, штрафов или пеней. Кроме того, на практике есть три основные зоны, где заемщики чаще всего переплачивают», — объяснила она.

Есть и другие важные факторы.

Комиссии за погашение. Вам обязаны дать хотя бы один бесплатный канал перевода денег. Но иногда удобные способы, например, через карту, — платные, и люди выбирают их автоматически.

2. Дополнительные услуги. Это страховки, СМС-уведомления и подписки. Часто они включаются автоматически при онлайн-оформлении и увеличивают итоговую сумму долга.

3. Штрафы и пени. Если задержать платеж, долг может быстро вырасти. Поэтому важно заранее смотреть условия — что будет, если вы задержите выплату.

Поэтому важно перед подписанием договора посмотреть график платежей, способы погашения и условия просрочки — это базовая защита от неожиданных переплат.

Итоговую реальную переплату можно примерно оценить по простой формуле:

сумма займа × дневная ставка × количество дней.

«Например, если взять 15 000 рублей под 0,8% в день на 20 дней, переплата по процентам составит около 2400 рублей. Это чуть больше 16% за короткий срок — без учета дополнительных услуг», — пояснила эксперт.

Для сравнения предложений лучше использовать финансовые маркетплейсы. Они позволяют видеть не только ставку, но и реальную сумму возврата, а также сравнивать продукты разных организаций в одном интерфейсе. Это снижает риск выбрать более дорогой вариант просто из-за рекламной ставки.

Рынок постепенно становится более регулируемым, но риски все равно остаются. Есть базовые признаки надежной компании.

Наличие в реестре Банка России. Любая легальная МФО обязана быть включена в государственный реестр микрофинансовых организаций. Проверка занимает несколько минут: реестр размещен на официальном сайте Банка России и обновляется регулярно. Если компании нет в списке — она не имеет права выдавать займы, даже если активно рекламируется.

2. В договоре указана полная стоимость кредита (ПСК). ПСК — это итоговая стоимость займа в годовых процентах с учетом всех обязательных платежей. Она должна быть указана в договоре и в ключевых условиях займа, обычно — на первой странице или в отдельном информационном блоке до подписания.

3. Отсутствие предоплат до выдачи займа. Легальные МФО не требуют оплатить услуги до перечисления денег. Это касается любых формулировок: «комиссия за рассмотрение», «страховой взнос для одобрения» и другие.

МФО оценивают показатель долговой нагрузки (ПДН). Если большая часть дохода человека уже уходит на кредиты, вероятность отказа высокая.

Первое, что стоит сделать — самостоятельно оценить свой ПДН до подачи заявки. Для этого сопоставляется общий ежемесячный доход и все регулярные кредитные обязательства. Чем выше доля этих выплат в доходе, тем выше показатель долговой нагрузки. При значениях выше 50% ПДН заемщик, как правило, рассматривается как высокорискованный.

Второе — подготовить подтверждение дохода. В 2026 году это стало критически важно: без документов доход могут оценить по усредненным данным, и тогда шансы на одобрение снижаются.

Также важно помнить: первый заем обычно будет небольшим. Но при своевременном погашении лимиты со временем растут — так создается ваша кредитная история внутри МФО.

Дополнительно можно использовать финансовые маркетплейсы: они помогают подобрать предложения с учетом профиля заемщика и заранее оценить вероятность одобрения. Это снижает количество лишних заявок и помогает выбирать более подходящие условия.

