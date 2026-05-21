Названы опасные болезни, на которые указывает постоянное вздутие живота

Постоянное вздутие живота может быть не просто временным дискомфортом после еды, а симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта и других опасных состояний. О том, на какие болезни может указывать хроническое вздутие, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

«Если живот раздувает после праздничного ужина с бобовыми и газировкой — это норма. Но когда вздутие становится вашим постоянным спутником, организм сигнализирует о серьезной поломке. Игнорировать этот симптом так же опасно, как игнорировать боль в груди», — предупредила специалист.

По словам врача, одной из самых частых причин хронического вздутия является синдром избыточного бактериального роста (СИБР).

«В тонком кишечнике в норме бактерий мало. При СИБР туда мигрируют микробы из толстой кишки, которые начинают бродить на углеводах из вашей пищи. В результате возникает газообразование через 30–60 минут после еды, диарея, дефицит витамина B12 (слабость, онемение пальцев). СИБР разрушает ворсинки кишечника, приводя к мальабсорбции — когда вы нормально питаетесь, но организм не получает питательных веществ», — объяснила Гостроус.

Также, как отметила гастроэнтеролог, постоянное вздутие может быть связано с непереносимостью лактозы или целиакией. При лактазной недостаточности (отсутствие фермента лактазы) любой молочный продукт вызывает бурную реакцию через 1–2 часа. При целиакии (непереносимость глютена — белка пшеницы, ржи, ячменя) вздутие носит хронический характер и сопровождается хронической усталостью, анемией и сыпью.

Отдельно специалист обратила внимание на то, что вздутие может быть одним из первых симптомов рака яичников. Опухоли яичников маленьких размеров часто проявляются не болью, а персистирующим вздутием живота, чувством быстрого насыщения и тянущими болями внизу живота. Насторожиться стоит, если вздутие не проходит более двух-трех недель.

Еще одной опасной причиной специалист назвала частичную кишечную непроходимость.

«Причинами могут быть спайки после операций, опухоль толстой кишки или грыжа. Коварство в том, что просвет кишки перекрыт не полностью — газы и кал проходят, но с трудом. Частичная непроходимость может внезапно перейти в полную, а это уже экстренная операция, риск некроза кишки и перитонита», — предупредила она.

Кроме того, хроническое вздутие может быть связано с экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. В таком случае поджелудочная железа перестает выделять ферменты для расщепления жиров, из-за чего пища «гниет» в кишечнике. Симптомы: вздутие с жирным стулом (кал липкий, плохо смывается, жирный блеск), потеря веса, боли в левом подреберье.

Отдельно врач перечислила симптомы, при которых обращаться к врачу необходимо срочно. Среди них — вздутие в сочетании с кровью в стуле, резкой потерей веса, рвотой после еды, невозможностью опорожнить кишечник, а также асимметричное увеличение живота или впервые появившееся вздутие после 50 лет.

«Не стоит заниматься самодиагностикой и бесконтрольно принимать препараты от газообразования. Они могут временно убрать симптомы, но не устраняют саму причину проблемы», — подчеркнула гастроэнтеролог.

В качестве минимального обследования врач рекомендовала сдать кал на кальпротектин, выполнить дыхательный тест на СИБР и лактазную недостаточность, а также сделать УЗИ брюшной полости и малого таза.

