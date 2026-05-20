Уфимец переломал жене ребра, а затем в их квартире нашли младенца без признаков жизни

В Уфе избрали меру пресечения 35-летнему мужчине, который переломал жене ребра, а потом с ним в квартире нашли их трехмесячного сына без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда Уфы.

Инцидент произошел 13 мая. Пьяный глава семейства устроил дома ссору и в порыве ярости накинулся на супругу, он избивал ее кулаками и ногами. Удары наносились с такой силой, что у женщины в результате диагностировали переломы ребер и пневмоторакс. Эти травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Суд отправил агрессора в СИЗО. Там он будет находиться до 17 июля.

После этого, 16 мая, в квартире семьи обнаружили их трехмесячного сына. В этот момент он находился в жилище с отцом — обстоятельства случившегося устанавливаются. «Электрогазета.рф» сообщает, что мать ребенка на тот момент все еще находилась в больнице после побоев. Семья стоит на учете как неблагополучная.

