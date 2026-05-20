Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Минобороны создаст казачьи подразделения в войсках беспилотных систем

Герой России Ликонцев отметил опыт малых отрядов БПЛА в казачьих подразделениях
Павел Лисицын/РИА Новости

Решение создать казачьи подразделения в войсках беспилотных систем Минобороны России повлияет на подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА. Об этом командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь», Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН.

По его словам, это решение обосновано успешным опытом казаков-операторов БПЛА.

Ликонцев отметил, что казачьи подразделения воевали на Донбассе с 2014 года. По его мнению, бойцы обладают огромным опытом, а в подразделениях давно созданы малые отряды БПЛА. Этот опыт обобщили и объединили в единую систему. Работа велась общим коллективом. Финансирование перешло от спонсорских денег к отдельному выделенному бюджету.

«Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему — и работа ведется уже общим коллективом. Теперь это будет делаться не за счет спонсорских денег, как раньше, а за счет отдельного выделенного бюджета», — сказал он.

Ликонцев подчеркнул, что современная война стала быстрее, в подразделения нужно отбирать бойцов с боевым опытом. Он уточнил, что в любом казачьем подразделении на текущий момент есть беспилотные системы, использующиеся не только в БПЛА, но и других направлениях.

«Среди них — FPV‑отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками. Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой», — добавил он.

Также казачий командир отметил роль беспилотников в бою. По его словам, сегодня это одна из систем огневой поддержки.

«И в царские времена, и в советские, и в современной России считается, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной — она останется «серой зоной». Пока там нет человека, любую машину можно обмануть. Этому мы и учимся на этой войне. Нам необходима эта система. Но пушки как были, так и останутся. Беспилотник — это лишь один из инструментов войны», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий рассказал, что в войсках беспилотных систем Министерства обороны России создадут казачьи подразделения.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!