Минобороны создаст казачьи подразделения в войсках беспилотных систем

Решение создать казачьи подразделения в войсках беспилотных систем Минобороны России повлияет на подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА. Об этом командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь», Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН.

По его словам, это решение обосновано успешным опытом казаков-операторов БПЛА.

Ликонцев отметил, что казачьи подразделения воевали на Донбассе с 2014 года. По его мнению, бойцы обладают огромным опытом, а в подразделениях давно созданы малые отряды БПЛА. Этот опыт обобщили и объединили в единую систему. Работа велась общим коллективом. Финансирование перешло от спонсорских денег к отдельному выделенному бюджету.

«Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему — и работа ведется уже общим коллективом. Теперь это будет делаться не за счет спонсорских денег, как раньше, а за счет отдельного выделенного бюджета», — сказал он.

Ликонцев подчеркнул, что современная война стала быстрее, в подразделения нужно отбирать бойцов с боевым опытом. Он уточнил, что в любом казачьем подразделении на текущий момент есть беспилотные системы, использующиеся не только в БПЛА, но и других направлениях.

«Среди них — FPV‑отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками. Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой», — добавил он.

Также казачий командир отметил роль беспилотников в бою. По его словам, сегодня это одна из систем огневой поддержки.

«И в царские времена, и в советские, и в современной России считается, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной — она останется «серой зоной». Пока там нет человека, любую машину можно обмануть. Этому мы и учимся на этой войне. Нам необходима эта система. Но пушки как были, так и останутся. Беспилотник — это лишь один из инструментов войны», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий рассказал, что в войсках беспилотных систем Министерства обороны России создадут казачьи подразделения.