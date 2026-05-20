Омский бухгалтер похитила у работодателя 8,5 млн рублей ради ремонта и покупки шубы

В Омске бухгалтера обвиняют в краже 8,5 млн рублей у двух предприятий

Бывшего главного бухгалтера двух организаций в Омске задержали за хищение денег с их счетов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно только после того, как 45-летняя женщина уволилась. 50-летняя глава обеих компаний заметила, что на счетах одной компании есть недостача 4,2 миллиона рублей, у второй – 4,3 миллиона.

Экс-работница стала главной подозреваемой. Предположительно, эти деньги она забирала у предприятий в течение 2,5 лет.

«Она систематически безвозмездно изымала вверенные ей денежные средства со счетов и обращала их в свою пользу, тратя похищенные деньги на личные нужды», – сообщается в публикации.

Средства она потратила на ремонт в арендованной квартире, мебель, бытовую технику. Помимо этого, она купила себе норковую шубу, дорогие украшения, ноутбук и другие личные вещи.

После задержания часть приобретенного у нее изъяли. В отношении женщины возбудили дело по статье о присвоении средств в особо крупном размере. Россиянке уже избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

