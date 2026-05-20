Жителей одного из районов Днепропетровской области обязали эвакуироваться

Обязательную эвакуацию жителей объявили в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила Дубовиковская территориальная община.

«Уважаемые жители Чаплинского и Шевченковского старостинских округов, <...> объявлена обязательная эвакуация населения», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что соответствующее распоряжение поступило от начальника военной администрации региона Александра Ганжи.

Эвакуация населения проводится, в частности, в поселке Чаплино и селе Петриково. Также свои дома должны покинуть жители населенных пунктов Хуторо-Чаплино, Клюквенка и Ровное.

19 мая заместитель главы офиса украинского лидера Павел Палиса в ходе интервью для «24-го канала» сообщил, что в Киеве считают, что российские войска намерены к началу осени выйти на административную границу Донецкой области. Также он предположил, что Вооруженные силы РФ продолжат развивать наступление на Запорожском направлении — то есть на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Ранее украинский эксперт рассказал о возобновлении наступления ВС РФ в Днепропетровской области.