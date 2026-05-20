Владимир Маслов опроверг слухи о блокировке GitHub в России

Доступ к GitHub ограничиваться не будет. Об этом в свое Telegram-канале заявил директор департамента цифровых технологий ТПП России, член ОС Минцифры Владимир Маслов.

По его словам, в последние дни распространились сообщения о якобы ограничении доступа к платформе в России. Он уточнил, что в качестве аргументов приводили отдельные замеры доступности и скриншоты.

При этом, уточнил Маслов, Роскомнадзор официально заявил, что доступ к GitHub не ограничивается.

Эксперт добавил, что специалисты ЦМУ ССОП (ФГУП «ГРЧЦ») провели проверку и не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub, API работает без сбоев. Кроме того, регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме.

«Важно разделять понятия «нестабильный доступ» и «блокировка». У части пользователей действительно могут возникать локальные проблемы с подключением — это бывает связано с маршрутизацией, работой провайдеров, сетевой фильтрацией или инфраструктурными сбоями. Но это не означает отключение платформы на уровне страны», — сказал он.

По его словам, сейчас GitHub продолжает полноценно работать: открываются репозитории, выполняются push/pull-запросы, остаются доступными API и инструменты разработки.

«На мой взгляд, в этой истории гораздо важнее не разгонять неподтвержденные слухи. Для IT-рынка и разработчиков критична предсказуемость инфраструктуры, а информационный шум вокруг ключевых сервисов создает лишнюю тревожность», — подчеркнул Маслов.