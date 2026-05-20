Российский ретейлер поставит в магазины форель из Ладожского озера

В «Перекрестке» появится выращенная по уникальной глубоководной технологии форель

Торговая сеть «Перекрестка» в партнерстве с ГК «Кала Ранта» запустит масштабный проект по поставкам форели, выращенной по уникальной глубоководной технологии в акватории Ладожского озера, сообщает пресс-служба ритейлера.

В пресс-службе отметили, что продукция начнет появляться в магазинах в сентябре 2026 года.

В рамках проекта садки будут размещать в самой глубокой точке среди пресноводных хозяйств России. Общая глубина составит 90 метров, а сами садки погрузят на глубине 35 метров. Для реализации проекта компания построила усиленные садки периметром 160 метров с якорной системой, которая способна выдерживать шторма открытой Ладоги.

В компании отметили, что на большой глубине вода сопоставима по качеству с питьевыми источниками, постоянное течение заставляет рыбу активно двигаться, а условия максимально приближены к природным.

Как рассказала директор по развитию категорий «Фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра Сухарева, рыба играет ключевую роль в формировании лояльности потребителей.

«Развитие прямых контрактов с поставщиками позволяет гарантировать исключительные характеристики продукта: охлажденная рыба поставляется без использования циклов заморозки, а замороженная продукция сохраняет все полезные свойства благодаря технологии однократной заморозки», — сказала она.