Супругов осудили за секс в парке развлечений на глазах у детей

Супружескую пару осудили за секс в парке развлечений Грона Лунд в Стокгольме, пишет шведская газета-таблоид Aftonbladet.

Инцидент произошел на аттракционе «Туннель любви», который представляет собой крытый бассейн с лодками. Недавно там были установлены камеры видеонаблюдения, однако это не повлияло на решение пары посетителей, оба старше 40 лет, заняться сексом.

Когда мужчина и женщина приступили к делу, в лодку, следующую за ними, села семья с детьми. После выхода с аттракциона нарушителей порядка задержали.

Дежурный, наблюдавший за происходящим по камерам, потребовал денежной компенсации, однако суд это требование отклонил.

Тем не менее женщина получила штраф в размере около $1000, а ее муж был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, учитывая его судимость за кражу со взломом.

Прокурор просил о депортации мужчины, но суд счел это наказание необоснованным, поскольку само преступление не подпадало под основания для высылки из страны.

Ранее пару пенсионеров арестовали за попытку заняться сексом в самолете.

 
