Посетители выставки в Третьяковской галерее смогут воспользоваться нейросетью Сбера

GigaChat Сбера расскажет о выставке «Цветы. Символ красоты» в Третьяковке

Сбер разработал три цифровых проекта на базе нейросети GigaChat для новой выставки «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее, сообщает пресс-служба Сбера.

Посетители смогут воспользоваться ИИ-гидом по экспозиции, чтобы узнать о каждом цветке, который представлен на выставке.

В интерактивной фотозоне GigaChat определит, какой цветок лучше всего подходит посетителю, а также создаст персональную фотографию, которую можно будет сохранить или отправить друзьям.

Кроме того, нейросеть составит для посетителей персональные цветочные предсказания и соберет цифровой букет.

«На выставке в Третьяковке искусственный интеллект обогащает культурный опыт и еще больше персонализирует его. Наш ГигаЧат говорит с аудиторией на понятном языке и делает классическую живопись ближе каждому», — отметила управляющий директор, начальник управления маркетинга генеративного ИИ Сбера Алена Конурина.

Напомним, выставка «Цветы. Символ красоты» пройдет в Третьяковской галерее с 21 мая по 18 октября 2026 года.