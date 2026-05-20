Якушев анонсировал обновление четверти думской фракции «Единой России»

Минимум пятая часть думской фракции «Единой России» может смениться. Об этом на встрече с журналистами федеральных СМИ заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев

По его словам, на предварительное голосование пошли не все действующие депутаты. Он уточнил, что заявки на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тыс. человек, а среди потенциальных депутатов Госдумы насчитывается 630 участников специальной военной операции.

Из 316 действующих депутатов Госдумы зарегистрировались на предварительном голосовании 239 человек — это 75%. Ожидается, что состав фракции обновится на четверть.

Якушев отметил, что руководство партии ожидает от кандидатов прямой работы с избирателями. Оценивать выдвиженцев планируют не только по итогам предварительного голосования, но и с помощью социологии. Секретарь генсовета партии добавил, что кандидатов с низкими рейтингами и высокими антирейтингами не допустит до выборов.

По его словам, на съезде партии, который ориентировочно состоится 27 июня, утвердят кандидатов для участия в выборах. Также будет представлена новую Народная программа, с которой партия пойдет на выборы.

Якушев заявил, что серьезных корректировок думской кампании не понадобится. Так, кандидатам рекомендовали сделать акцент на сокращении дистанции с обычными людьми. Также для победы «Единой России» на выборах посоветовали «идти к людям».

Секретарь Генсовета добавил, что губернаторы войдут в список кандидатов партии на выборах. Окончательную конфигурацию списка определят до первого этапа съезда «Единой России».