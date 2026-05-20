Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как разные виды спорта влияют на психику

Психолог Шамсутдинов: любой спорт влияет на эмоциональное состояние человека
Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Любой спорт — командный или одиночный — положительно влияет на эмоциональное состояние и помогает справляться со стрессом. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

Футбол, по его словам, улучшает настроение, снижает уровень стресса и развивает социальную активность; баскетбол способствует повышению самооценки и уверенности в себе; теннис улучшает концентрацию внимания и стрессоустойчивость; плавание способствует расслаблению и улучшению сна; бег увеличивает выработку эндорфинов (гормонов счастья); боевые искусства повышают дисциплину и помогают справляться с агрессией и нервным напряжением.

«Каждый из этих видов спорта имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирован под различные уровни физической подготовки и интересы. Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие», — резюмировал специалист.

До этого Шамсутдинов говорил, что каждый человек должен подбирать вид тренировок под себя, в зависимости от генетики, личного опыта, уровня стресса и текущего психоэмоционального состояния. Например, йога для одних становится способом замедлиться и отпустить напряжение, а для других кажется скучной и неэффективной.

Ранее россиянам рассказали, как тренироваться дома без специального оборудования.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!