Россиянам рассказали, как разные виды спорта влияют на психику

Любой спорт — командный или одиночный — положительно влияет на эмоциональное состояние и помогает справляться со стрессом. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

Футбол, по его словам, улучшает настроение, снижает уровень стресса и развивает социальную активность; баскетбол способствует повышению самооценки и уверенности в себе; теннис улучшает концентрацию внимания и стрессоустойчивость; плавание способствует расслаблению и улучшению сна; бег увеличивает выработку эндорфинов (гормонов счастья); боевые искусства повышают дисциплину и помогают справляться с агрессией и нервным напряжением.

«Каждый из этих видов спорта имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирован под различные уровни физической подготовки и интересы. Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие», — резюмировал специалист.

До этого Шамсутдинов говорил, что каждый человек должен подбирать вид тренировок под себя, в зависимости от генетики, личного опыта, уровня стресса и текущего психоэмоционального состояния. Например, йога для одних становится способом замедлиться и отпустить напряжение, а для других кажется скучной и неэффективной.

