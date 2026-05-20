Строителя с арматурой в груди прооперировали ижевские хирурги

В Удмуртии врачи спасли мужчину, упавшего грудью на арматуру
В Ижевске врачи Городской клинической больницы № 9 провели сложную операцию мужчине, который на стройке упал грудью на металлическую арматуру. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Мужчина получил тяжелую травму на строительном объекте. Он упал и напоролся грудью на торчащую металлическую арматуру. Бригада спасателей и сотрудники скорой помощи оперативно доставили пострадавшего в хирургическое отделение. Прут прошел сквозь грудную клетку в опасной близости от крупных сосудов, извлекать его нужно было так, чтобы не повредить внутренние органы и сосуды, питающие сердце.

Медики удалили инородное тело, обработали рану и ушили поврежденные ткани. Операция прошла успешно, спустя восемь дней пациент был выписан на амбулаторное лечение.

До этого на Алтае спасли женщину, которая поступила в больницу с торчащим из головы ножом. Нейрохирургии провели ей операцию по извлечению инородного тела. Нож аккуратно вытащили из ее головы. Уже через четыре дня пациентка написала отказ от дальнейшего лечения и покинула медицинское учреждение.

Ранее новосибирские врачи спасли пенсионера, который год жил с разорванным сердцем.

 
