Строителя с арматурой в груди прооперировали ижевские хирурги

В Ижевске врачи Городской клинической больницы № 9 провели сложную операцию мужчине, который на стройке упал грудью на металлическую арматуру. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Мужчина получил тяжелую травму на строительном объекте. Он упал и напоролся грудью на торчащую металлическую арматуру. Бригада спасателей и сотрудники скорой помощи оперативно доставили пострадавшего в хирургическое отделение. Прут прошел сквозь грудную клетку в опасной близости от крупных сосудов, извлекать его нужно было так, чтобы не повредить внутренние органы и сосуды, питающие сердце.

Медики удалили инородное тело, обработали рану и ушили поврежденные ткани. Операция прошла успешно, спустя восемь дней пациент был выписан на амбулаторное лечение.

